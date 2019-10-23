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Магазин слингов и одежды для мам и малышей


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Новинка
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Эрго-рюкзак Caramel Голубые полосы 0+
Эрго-рюкзак Caramel Голубые полосы 0+
6 300 р.
NEW!
Эрго-рюкзак Caramel Anna (Анна) 0+ Multisize
Эрго-рюкзак Caramel Anna (Анна) 0+ Multisize
6 300 р.
NEW!
Эрго-рюкзак Caramel Lilly (Лилли) 0+ Multisize
Эрго-рюкзак Caramel Lilly (Лилли) 0+ Multisize
6 300 р.
NEW!
Эрго-рюкзак Caramel Orange Алмаз (Оранж) 0+
Эрго-рюкзак Caramel Orange Алмаз (Оранж) 0+
6 300 р.
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Виды слингов 2020
Виды слингов 2020
Читайте про то, какие виды слингов популярны в 2020 году....
Слинг для новорожденного. Какой лучше?
Слинг для новорожденного. Какой лучше?
1. Первый критерий при выборе слинга - безопасность. Главное – не навредить малышу, и тем более новорожденному...
Каким слингом проще научиться пользоваться?
Каким слингом проще научиться пользоваться?
Рассказываем, каким слингом проще научиться пользоваться. Несмотря на распространенное мнение о том, что проще научит...
Что лучше? Слинг-шарф или слинг с кольцами? Видео
Что лучше? Слинг-шарф или слинг с кольцами? Видео
Разбираемся, что лучше - слинг-шарф или слинг с кольцами для начинающих слингомам? ...
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Отзывы о товаре
Эрго-рюкзак Di Sling Adapted Дымчато-голубой (ДиСлинг)

Эрго-рюкзак Di Sling Adapted Дымчато-голубой (ДиСлинг)

Чудесный рюкзак. Попробовала на слинго-встрече и решила, что это моё! Влюбилась с первого взгляда!! Хорошо разгружает спину, держит ребёнка. Цвет проо..
Ирина
23.10.2019
Эрго-рюкзак Di Sling Adapted Дымчато-голубой (ДиСлинг)

Эрго-рюкзак Di Sling Adapted Дымчато-голубой (ДиСлинг)

Долго думали по поводу того, какой эрго-рюкзак выбрать. Советовались с консультантами из разных стран и остановили свой выбор на Di Sling adapted. Нах..
Елена
23.10.2019
Май-слинг Storchenwiege на фастексах Aqua (Аква) для новорожденного

Май-слинг Storchenwiege на фастексах Aqua (Аква) для новорожденного

Как всегда долго и тщательно выбирала слинг, что бы и малышу и мне было удобно. Пересмотрела очень много вариантов, и остановилась на этом, и не капел..
Absentavip
26.01.2014
Май-слинг Girasol Амитола

Май-слинг Girasol Амитола

Какие яркие цвета, вкусно!..
Эля
22.07.2020
Отзывы о магазине
5.0
Количество отзывов 8
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Анастасия
2020-02-11 18:21:01
Доставили почтой в Псков за 3 дня! Приятно удивлена...
undin_lorelei
2019-03-20 01:48:30
Благодаря Лиле я подсела на Необулли и Вальду. Чудесное общение и всегда прекрасный ассортимент))) slingomamy.livejournal.com/6076222.html?thread=98773566#t98773566..
Александра Ариф.
2018-07-21 13:58:00
Мне привезли май слинг шторхенвигу и рассказывали и показывали как ребенка в нем за спиной посадить. Было неожиданно и очень приятно. Спасибо!..
Анна
2018-03-03 12:01:00
Спасибо! Очень приятно у вас заказывать...
_tm_
2011-06-05 05:41:00
Мне отправляли Шторхенвиге лео руж в Екатеринбург - все быстро, честно (да, со 100% предоплатой всегда риск) и на слинг уже почти год не надуюсь:) slingomamy.livejournal.com/6076222.html?thread=98876478#t98876478..
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