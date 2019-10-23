Доставили почтой в Псков за 3 дня! Приятно удивлена...
undin_lorelei
2019-03-20 01:48:30
Благодаря Лиле я подсела на Необулли и Вальду.
Чудесное общение и всегда прекрасный ассортимент)))
slingomamy.livejournal.com/6076222.html?thread=98773566#t98773566..
Александра Ариф.
2018-07-21 13:58:00
Мне привезли май слинг шторхенвигу и рассказывали и показывали как ребенка в нем за спиной посадить. Было неожиданно и очень приятно. Спасибо!..
Анна
2018-03-03 12:01:00
Спасибо! Очень приятно у вас заказывать...
_tm_
2011-06-05 05:41:00
Мне отправляли Шторхенвиге лео руж в Екатеринбург - все быстро, честно (да, со 100% предоплатой всегда риск) и на слинг уже почти год не надуюсь:)
slingomamy.livejournal.com/6076222.html?thread=98876478#t98876478..