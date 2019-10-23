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Мне отправляли Шторхенвиге лео руж в Екатеринбург - все быстро, честно (да, со 100% предоплатой всегда риск) и на слинг уже почти год не надуюсь:) slingomamy.livejournal.com/6076222.html?thread=98876478#t98876478..